Андрей Соломатин: Влашичу по силам тащить за собой остальных Бывший полузащитник ЦСКА Андрей Соломатин поделился мнением о том, способен ли Влашич лидером ЦСКА.

- Не могу сказать, что изначально видел в нем задатки харизматичного лидера по прошлогодним матчам. Но тот факт, что хорват, имея возможность уехать в Европу, осознанно подписал с ЦСКА полноценный контракт после аренды, говорит о его желании играть именно за армейский клуб.

Мастерство и талант у Николы есть - ему по силам тащить за собой остальных. Вообще, меня самого когда-то звали в ЦСКА на роль игрока, который будет выжигать, будет примером по самоотдаче для молодых. В клубе всегда понимали ценность таких футболистов, - рассказал Соломатин в интервью «Советскому спорту».