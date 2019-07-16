ЦСКА заинтересовался нападающим «Интера» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 июля 2019 08:48Футбол

ЦСКА заинтересовался нападающим «Интера»

Форвард «Интера» Георге Пушкаш может стать игроком ЦСКА.

По информации Tuttomercatoweb, ЦСКА уже начал переговоры о трансфере 23-летнего румынского форварда.

Напомним, что прошлый сезон Пушкаш провел в «Палермо» на правах аренды. Румынский нападающий сыграл 33 игры в серии В, записав на свой счет девять забитых мячей и три результативные передачи.

Действующий контракт форварда с «Интером» рассчитан до лета 2020 года, а стоимость перехода оценивается порталом transfermarkt.com в 3 миллиона евро.

15/07 13:05Футбол
Загадка ЦСКА: два снаряда в одну воронку. Колонка Юрия ЦыбаневаВот сидишь и думаешь: да не может такого быть, не бывает просто такого в реальной футбольной жизни! А оно – есть. И всей своей фантастической фактурой как на ладони.
14/07 14:00Хоккей
Войнов – в «Авангарде». Омск готов к походу за Кубком Гагарина«Ястребы» подписали контракт с лучшим российским защитником.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
15/07 22:23Футбол
Евгений Ловчев: «Сочи» собрался за три дня до игры, а выглядел не хуже «Спартака»Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев выделяет пять главных событий 1-го тура РПЛ.
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
15/07 23:45Футбол
«Нам не хватало Смолова». Слова игроков «Локо» после ничьи с «Рубином»После матча «Локомотив» – «Рубин» (1:1) своими впечатлениями поделились защитник и полузащитник железнодорожников Мацей Рыбус и Александр Коломейцев.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
11/07 14:00Хоккей
КХЛ представила календарь сезона-2019/20: ЦСКА и СКА сыграют шесть разНовый чемпионат начнется 1 сентября.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
16/07 09:00Футбол
Футболисты стали толстыми за отпуск, и провинился не только Эден АзарМногие европейские звезды за время летних каникул растеряли форму.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
15/07 23:48Футбол
Юрий Семин: Всегда бывает «оборотка», когда игрок забивает команде, из которой он ушелГлавный тренер «Локомотива» прокомментировал домашнюю ничью (1:1) в стартовом матче чемпионата РПЛ с «Рубином».
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
11/07 20:00Бокс
Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
16/07 08:00Хоккей
Матч звезд в Москве – это вызов лиге: провалиться нельзяНовая тема для рубрики «Советский спор» - хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве. Автору этого текста идея нравится.
15/07 17:12Хоккей
От Казахстана до Швейцарии. Все о предсезонных турнирах КХЛКлубы Континентальной хоккейной лиги вышли из отпусков.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
16/07 08:00Хоккей
Матч звезд КХЛ в Москве – не лучшая идея. Его нужно отдать регионамЭто рубрика «Советский спор», и сегодня авторы спорят на тему - хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве.
15/07 13:42Футбол
«В Грозный на ночь? Нас там отлюбят!» Фанаты протестуют против ночных игрЧемпионат России стартовал не только матчами, но и скандалом. Клубы и болельщики недовольны матчами в 21:30. Они протестуют!
Новости
09:44 Футбол Леонардо не удалось уговорить Неймара остаться в «ПСЖ»
09:33 Футбол «Наполи» намерен предложить «Лиллю» 65 миллионов евро за нападающего Пепе
09:16 Футбол Геннадий Костылев: Задатков лидера у Марио Фернандеса не наблюдаю
09:00 Футбол «Арсенал» разгромил «Колорадо Рэпидз» в товарищеском матче
08:48 Футбол ЦСКА заинтересовался нападающим «Интера»
08:32 Водное поло Ватерполистки Южной Кореи плакали, забив россиянкам первый гол в истории сборной
08:22 Водное поло Российские ватерполистки разгромили Южную Корею на чемпионате мира
08:10 Футбол Андрей Соломатин: Влашичу по силам тащить за собой остальных
02:00 Футбол Инсинье – о переходе Сарри в «Ювентус»: Для нас, неаполитанцев, это предательство
01:46 Футбол «Тоттенхэм» готов вернуть Бэйла за 60 млн евро
01:22 Футбол Полоз: В матче со «Спартаком» арбитр кричал нам: «Это вам премьер-лига, а не ФНЛ». Пацаны в шоке
01:04 Футбол Болельщики установили новый рекорд РПЛ по уровню посещаемости
00:50 Футбол Переход де Лигта обойдется «Ювентусу» в 75 млн евро
00:33 Футбол Агент: Если Коутиньо вернется в АПЛ, то это будет «Ливерпуль»
00:18 Футбол Воспитанник «Барселоны» уступил де Йонгу 21-й номер (фото)
00:05 Футбол Хавбек «Манчестер Сити» Делф стал игроком «Эвертона» (фото)
00:03 Фигурное катание Собака Загитовой поучаствовала в #BottleCapChallenge
23:58 Футбол Защитник «Рубина»: Теперь мы проповедуем более атакующую игру
23:32 Бокс В США сообщили, что следующим соперником Бетербиева станет украинец Гвоздик
23:14 Футбол Мурило: Дебютировать с ничьи плохо, но впереди весь чемпионат
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика