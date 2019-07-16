ЦСКА заинтересовался нападающим «Интера» Форвард «Интера» Георге Пушкаш может стать игроком ЦСКА.

По информации Tuttomercatoweb, ЦСКА уже начал переговоры о трансфере 23-летнего румынского форварда.

Напомним, что прошлый сезон Пушкаш провел в «Палермо» на правах аренды. Румынский нападающий сыграл 33 игры в серии В, записав на свой счет девять забитых мячей и три результативные передачи.

Действующий контракт форварда с «Интером» рассчитан до лета 2020 года, а стоимость перехода оценивается порталом transfermarkt.com в 3 миллиона евро.