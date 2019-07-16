«Арсенал» разгромил «Колорадо Рэпидз» в товарищеском матче - Советский спорт
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16 июля 2019 09:00Футбол

«Арсенал» разгромил «Колорадо Рэпидз» в товарищеском матче

Футболисты «Арсенала» одержали крупную победу над «Колорадо Рэпидз» в контрольном матче.

Встреча прошла на стадионе «Дикс Спортинг Гудс Парк» в Денвере и завершилась со счетом 3:0 в пользу английского клуба. В составе лондонской команды голами отметились Букайо Сака (14-я минута), Джеймс Олайинка (29) и Габриэль Мартинелли (61).

Добавим, что следующий матч футболисты «Арсенала» проведут против «Баварии» 18 июля в рамках Международного кубка чемпионов.

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