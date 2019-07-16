«Арсенал» разгромил «Колорадо Рэпидз» в товарищеском матче

Встреча прошла на стадионе «Дикс Спортинг Гудс Парк» в Денвере и завершилась со счетом 3:0 в пользу английского клуба. В составе лондонской команды голами отметились Букайо Сака (14-я минута), Джеймс Олайинка (29) и Габриэль Мартинелли (61).
Добавим, что следующий матч футболисты «Арсенала» проведут против «Баварии» 18 июля в рамках Международного кубка чемпионов.
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