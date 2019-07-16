«Наполи» намерен предложить «Лиллю» 65 миллионов евро за нападающего Пепе Руководство «Наполи» рассматривает правого вингера «Лилля» как альтернативу полузащитнику «Реала» Хамесу Родригесу.

По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, в переходе Хамеса заинтересован главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти. Однако в связи с тем, что переговоры по трансферу 28-летнего колумбийца затянулись, руководство неаполитанского клуба приступило к рассмотрению альтернативных вариантов.

Отмечается, что руководство «Лилля» уже признало, что не сможет удержать форварда летом, однако до сих пор ни один из клубов официально не предложил требуемую французской командой сумму в 65 миллионов евро.

Ранее издание L'Equipe сообщило, что лондонский «Арсенал» предложил за Пепе 80 миллионов евро. Также в услугах ивуарийского нападающего были заинтересованы «ПСЖ» и «Ливерпуль».

Добавим, что действующий контракт Пепе с «Лиллем» рассчитан до июля 2022 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 65 миллионов евро.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий отыграл 34 матча, забил 19 голов и отдал 12 голевых передач.