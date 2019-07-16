«Наполи» намерен предложить «Лиллю» 65 миллионов евро за нападающего Пепе

По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, в переходе Хамеса заинтересован главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти. Однако в связи с тем, что переговоры по трансферу 28-летнего колумбийца затянулись, руководство неаполитанского клуба приступило к рассмотрению альтернативных вариантов.
Отмечается, что руководство «Лилля» уже признало, что не сможет удержать форварда летом, однако до сих пор ни один из клубов официально не предложил требуемую французской командой сумму в 65 миллионов евро.
Ранее издание L'Equipe сообщило, что лондонский «Арсенал» предложил за Пепе 80 миллионов евро. Также в услугах ивуарийского нападающего были заинтересованы «ПСЖ» и «Ливерпуль».
Добавим, что действующий контракт Пепе с «Лиллем» рассчитан до июля 2022 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 65 миллионов евро.
В минувшем сезоне 24-летний нападающий отыграл 34 матча, забил 19 голов и отдал 12 голевых передач.
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