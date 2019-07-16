«Наполи» намерен предложить «Лиллю» 65 миллионов евро за нападающего Пепе - Советский спорт
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16 июля 2019 09:33Футбол

«Наполи» намерен предложить «Лиллю» 65 миллионов евро за нападающего Пепе

Руководство «Наполи» рассматривает правого вингера «Лилля» как альтернативу полузащитнику «Реала» Хамесу Родригесу.

По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, в переходе Хамеса заинтересован главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти. Однако в связи с тем, что переговоры по трансферу 28-летнего колумбийца затянулись, руководство неаполитанского клуба приступило к рассмотрению альтернативных вариантов.

Отмечается, что руководство «Лилля» уже признало, что не сможет удержать форварда летом, однако до сих пор ни один из клубов официально не предложил требуемую французской командой сумму в 65 миллионов евро.

Ранее издание L'Equipe сообщило, что лондонский «Арсенал» предложил за Пепе 80 миллионов евро. Также в услугах ивуарийского нападающего были заинтересованы «ПСЖ» и «Ливерпуль».

Добавим, что действующий контракт Пепе с «Лиллем» рассчитан до июля 2022 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 65 миллионов евро.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий отыграл 34 матча, забил 19 голов и отдал 12 голевых передач.

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