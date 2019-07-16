Леонардо не удалось уговорить Неймара остаться в «ПСЖ» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 июля 2019 09:44Футбол

Леонардо не удалось уговорить Неймара остаться в «ПСЖ»

Нападающий сборной Бразилии Неймар принял решение покинуть «ПСЖ».

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Sky Sports, 15 июля бразилец провел встречу со спортивным директором клуба Леонардо. Функционер пытался уговорить форварда остаться во французской команде, однако футболист не поменял своего решения перейти в другой коллектив.

Отмечается, что наиболее вероятным работодателем нападающего является «Барселона».

Напомним, что именно из «Барселоны» Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 году. Он выкупил свой трансфер за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории.

15/07 23:45Футбол
«Нам не хватало Смолова». Слова игроков «Локо» после ничьи с «Рубином»После матча «Локомотив» – «Рубин» (1:1) своими впечатлениями поделились защитник и полузащитник железнодорожников Мацей Рыбус и Александр Коломейцев.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
14/07 00:00ММА
Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.
15/07 10:18ММА
40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.
15/07 23:37Футбол
Пушка страшная из «Арсенала», а в «Спартаке» снова «Жиго-тайм» «Советский спорт» вспоминает все матчи первого тура. 
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
15/07 13:42Футбол
«В Грозный на ночь? Нас там отлюбят!» Фанаты протестуют против ночных игрЧемпионат России стартовал не только матчами, но и скандалом. Клубы и болельщики недовольны матчами в 21:30. Они протестуют!
15/07 17:12Хоккей
От Казахстана до Швейцарии. Все о предсезонных турнирах КХЛКлубы Континентальной хоккейной лиги вышли из отпусков.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
10/07 21:45Хоккей
Надежность и безупречная этика. Чем хорош новый тренер сборной Алексей КудашовВиталий Славин – о назначении Алексея Кудашова главным тренером сборной России.
11/07 14:00Хоккей
КХЛ представила календарь сезона-2019/20: ЦСКА и СКА сыграют шесть разНовый чемпионат начнется 1 сентября.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
16/07 08:00Хоккей
Матч звезд в Москве – это вызов лиге: провалиться нельзяНовая тема для рубрики «Советский спор» - хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве. Автору этого текста идея нравится.
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
16/07 08:00Хоккей
Матч звезд КХЛ в Москве – не лучшая идея. Его нужно отдать регионамЭто рубрика «Советский спор», и сегодня авторы спорят на тему - хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве.
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
16/07 00:04Футбол
Хвича забил «Локомотиву» за десять минутКоманда Юрия Семина упустила победу в стартовом матче нового чемпионата РПЛ с «Рубином».
15/07 13:05Футбол
Загадка ЦСКА: два снаряда в одну воронку. Колонка Юрия ЦыбаневаВот сидишь и думаешь: да не может такого быть, не бывает просто такого в реальной футбольной жизни! А оно – есть. И всей своей фантастической фактурой как на ладони.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
Новости
09:44 Футбол Леонардо не удалось уговорить Неймара остаться в «ПСЖ»
09:33 Футбол «Наполи» намерен предложить «Лиллю» 65 миллионов евро за нападающего Пепе
09:16 Футбол Геннадий Костылев: Задатков лидера у Марио Фернандеса не наблюдаю
09:00 Футбол «Арсенал» разгромил «Колорадо Рэпидз» в товарищеском матче
08:48 Футбол ЦСКА заинтересовался нападающим «Интера»
08:32 Водное поло Ватерполистки Южной Кореи плакали, забив россиянкам первый гол в истории сборной
08:22 Водное поло Российские ватерполистки разгромили Южную Корею на чемпионате мира
08:10 Футбол Андрей Соломатин: Влашичу по силам тащить за собой остальных
02:00 Футбол Инсинье – о переходе Сарри в «Ювентус»: Для нас, неаполитанцев, это предательство
01:46 Футбол «Тоттенхэм» готов вернуть Бэйла за 60 млн евро
01:22 Футбол Полоз: В матче со «Спартаком» арбитр кричал нам: «Это вам премьер-лига, а не ФНЛ». Пацаны в шоке
01:04 Футбол Болельщики установили новый рекорд РПЛ по уровню посещаемости
00:50 Футбол Переход де Лигта обойдется «Ювентусу» в 75 млн евро
00:33 Футбол Агент: Если Коутиньо вернется в АПЛ, то это будет «Ливерпуль»
00:18 Футбол Воспитанник «Барселоны» уступил де Йонгу 21-й номер (фото)
00:05 Футбол Хавбек «Манчестер Сити» Делф стал игроком «Эвертона» (фото)
00:03 Фигурное катание Собака Загитовой поучаствовала в #BottleCapChallenge
23:58 Футбол Защитник «Рубина»: Теперь мы проповедуем более атакующую игру
23:32 Бокс В США сообщили, что следующим соперником Бетербиева станет украинец Гвоздик
23:14 Футбол Мурило: Дебютировать с ничьи плохо, но впереди весь чемпионат
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика