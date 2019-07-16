Леонардо не удалось уговорить Неймара остаться в «ПСЖ» Нападающий сборной Бразилии Неймар принял решение покинуть «ПСЖ».

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Sky Sports, 15 июля бразилец провел встречу со спортивным директором клуба Леонардо. Функционер пытался уговорить форварда остаться во французской команде, однако футболист не поменял своего решения перейти в другой коллектив.

Отмечается, что наиболее вероятным работодателем нападающего является «Барселона».

Напомним, что именно из «Барселоны» Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 году. Он выкупил свой трансфер за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории.