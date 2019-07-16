«Сбитый летчик опасен вдвойне». «Ростов» анонсировал матч со «Спартаком» - Советский спорт
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16 июля 2019 11:09Футбол

«Сбитый летчик опасен вдвойне». «Ростов» анонсировал матч со «Спартаком»

Пресс-служба ростовской команды анонсировала предстоящий домашний матч 2-го тура чемпионата России против «Спартака».

«Ростов» в клубном аккаунте Twitter опубликовал рисунок, на котором изображен главный тренер Валерий Карпин в виде летчика, подписав его: «Сбитый летчик опасен вдвойне. Он вновь за штурвалом! Ждем битву со «Спартаком»!»

Напомним, что в июне 2014 года владелец «Спартака» Леонид Федун, говоря о сотрудничестве с Валерием Карпиным, назвал специалиста сбитым летчиком.

Добавим, что встреча между «Ростовом» и «Спартаком» состоится 20 июля на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 21:30 по московскому времени.

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