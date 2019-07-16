РПЛ поздравила болельщиков «Крыльев Советов» с лидерством в турнирной таблице

«Поздравляем болельщиков «Крыльев Советов»!» — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте лиги в Twitter.
Напомним, в домашнем матче 1-го тура чемпионата России самарская команда нобыграла ЦСКА со счетом 2:0.
По итогам тура «Крылья Советов» с тремя набранными очками занимают первую строчку в турнирной таблице РПЛ, лишь по дополнительным показателям опережая «Урал», «Зенит», «Ростов», «Спартак» и «Ахмат».
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