Суд призвал Месси извиниться за обвинения в коррупции - Советский спорт
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16 июля 2019 12:10Футбол

Суд призвал Месси извиниться за обвинения в коррупции

Член Спортивного арбитражного суда Аргентины Густаво Абреу призвал форварда национальной команды Лионеля Месси извиниться перед организаторами КОНМЕБОЛ.

«Я бы посоветовал Месси извиниться, потому что они собираются подвергнуть его санкциям. Он должен извиниться, чтобы они не наказали его», - цитирует Абреу «Газета.Ru» со ссылкой на TOI Sports.

Напомним, что аргентинский форвард раскритиковал судейство после поражения национальной команды от сборной Бразилии в полуфинале Кубка Америки со счетом 0:2, а позже отказался выйти на церемонию награждения.

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