Суд призвал Месси извиниться за обвинения в коррупции

«Я бы посоветовал Месси извиниться, потому что они собираются подвергнуть его санкциям. Он должен извиниться, чтобы они не наказали его», - цитирует Абреу «Газета.Ru» со ссылкой на TOI Sports.
Напомним, что аргентинский форвард раскритиковал судейство после поражения национальной команды от сборной Бразилии в полуфинале Кубка Америки со счетом 0:2, а позже отказался выйти на церемонию награждения.
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