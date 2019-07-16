Зидан вернулся в расположение «Реала» после смерти брата

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан приступил к работе с командой.
Сегодня, 16 июля, он прилетел в Канаду, где проходит предсезонный сбор «сливочных».
Ранее стало известно, что французский специалист в срочном порядке покинул коллектив. В его семье случилось горе – ушел из жизни родной брат Фарид, который долгое время боролся с раком.
Добавим, что Зидан вернулся в клуб весной этого года.
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