Зидан вернулся в расположение «Реала» после смерти брата Об этом сообщает MAJ.

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан приступил к работе с командой.

Сегодня, 16 июля, он прилетел в Канаду, где проходит предсезонный сбор «сливочных».

Ранее стало известно, что французский специалист в срочном порядке покинул коллектив. В его семье случилось горе – ушел из жизни родной брат Фарид, который долгое время боролся с раком.

Добавим, что Зидан вернулся в клуб весной этого года.