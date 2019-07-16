Александр Дюков: Если Лига не найдет правильного решения – мы их подправим  

– Определение времени начала матчей – это зона ответственности Лиги. Если мы еще за Лигу начнем принимать решения, то зачем тогда она нужна. Безусловно, этот вопрос требует анализа. С одной стороны, понятно, чем вызвано позднее начало матчей, – это жаркая погода. И если мы обратимся к практике европейских чемпионатов, то увидим, что там тоже многие игры начинаются довольно поздно – в 9-10 часов. Так же проводятся и кубковые матчи. С другой стороны, нужно учесть интересы зрителей, среди которых есть маленькие зрители. Поэтому понятно, что Лига должна найти грамотный выход, который устроил бы всех. Если они не найдут правильного решения, то тогда мы постараемся их подправить.
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