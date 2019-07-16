Хубулов, покинувший «Енисей» этим летом, вернулся в команду

Российский полузащитник Арсен Хубулов вновь стал игроком «Енисея». Сегодня, 15 июля он подписал двухлетний контракт.
Напомним, 28-летний футболист покинул команду по окончании сезона-2018/19. «Енисей» под руководством Дмитрия Аленичева вылетел из РПЛ, заняв последнее место.
Ранее Хубулов выступал за такие клубы как «Алания», «Кубань», «Анжи» и «Эрзурумспор».
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