Хубулов, покинувший «Енисей» этим летом, вернулся в команду - Советский спорт
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16 июля 2019 13:15ФутболГичунцев Артур

Хубулов, покинувший «Енисей» этим летом, вернулся в команду

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский полузащитник Арсен Хубулов вновь стал игроком «Енисея». Сегодня, 15 июля он подписал двухлетний контракт.

Напомним, 28-летний футболист покинул команду по окончании сезона-2018/19. «Енисей» под руководством Дмитрия Аленичева вылетел из РПЛ, заняв последнее место.

Ранее Хубулов выступал за такие клубы как «Алания», «Кубань», «Анжи» и «Эрзурумспор».

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