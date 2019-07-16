Александр Егоров: Гол Жиго был забит с нарушением правил. Москалев будет отстранен от работы Встреча прошла 13 июля на домашней арене красно-белых. Автором единственного мяча стал французский защитник Самуэль Жиго.

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу главного арбитра матча «Спартак» – «Сочи» Владимира Москалева.

«Вы знаете, кто такой Джикия? Он сказал, что судейство было на высшем уровне! Но это ирония, конечно. Матч «Спартак» – «Сочи» получился резонансным. Общая оценка – очень неудачная игра Володи Москалева. Много вопросов по карточкам, которые он не дал. Конечно, мы не желаем видеть такие забитые мячи. Можно говорить, что была борьба. Но наше мнение – этот гол не стоило засчитывать, так как было нарушение правил.

На сборах Москалев выглядел хорошо. Мы рассчитывали, что он хорошо войдет в сезон. Мы дадим ему время прийти в себя, проанализировать свои ошибки. За грубые ошибки он будет отстранен на определенное время. Не хочу говорить о сроках. Кому-то хватит прийти в себя неделю, а кому-то и месяца мало», – цитирует Егорова Sport24.ru.