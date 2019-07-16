«Вест Хэм», претендовавший на Чалова, пригласил нападающего «Айнтрахта» - Советский спорт
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16 июля 2019 14:32ФутболГичунцев Артур

«Вест Хэм», претендовавший на Чалова, пригласил нападающего «Айнтрахта»

По слухам, армейцы просили за своего футболиста 25 млн евро.

Как сообщает пресс-служба «Айнтрахта», французский форвард Себастьян Аллер продолжит карьеру в чемпионате Англии.

Сегодня, 16 июля, он отправился в расположение «Вест Хэма». О других деталях сделки не сообщается.

По слухам, его переход обошелся лондонскому клубу в 50 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» хочет пригласить нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, но в последний момент отказался от его услуг.

В минувшем сезоне бундеслиги Фирпо отыгарл 29 матчей, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.

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