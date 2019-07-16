Фрэнк Лэмпард: Хадсон-Одои знает, что в «Челси» есть тренер, который хочет сделать его лучше - Советский спорт
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16 июля 2019 15:12Футбол

Фрэнк Лэмпард: Хадсон-Одои знает, что в «Челси» есть тренер, который хочет сделать его лучше

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард хочет, чтобы полузащитник Каллум Хадсон-Одои остался в лондонском клубе.

- Что касается Каллума, то, конечно, я хочу, чтобы он подписал новый контракт и остался здесь. Это игрок, прошедший Академию, и он может стать важным игроком для «Челси» и для сборной Англии. Все в клубе хотят, чтобы он остался, несомненно.

Думаю, он знает, что у него здесь есть тренер, который хочет работать с ним и сделать его лучше, и для этого потребуется усердно работать. Ничего не дается просто так, особенно когда тебе 18 лет, но, учитывая все качества, которыми обладает Каллум, мы хотим, чтобы он пробился в «Челси» и был важным игроком для нас и в будущем.

Сейчас есть несколько молодых игроков, и некоторые из них подписали контракты, а некоторые, думаю, подпишут в следующем месяце или в начале сезона, и важно, чтобы мы продвинулись в этом направлении, - приводит слова Лэмпарда пресс-служба лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что 18-летний воспитанник академии «Челси» отказывался продлевать с лондонским клубом контракт, который был рассчитан до лета 2020 года, и просил руководство команды отпустить его в мюнхенскую «Баварию».

Позже руководство «Челси» отклонило четыре предложения немецкого клуба о трансфере Хадсона-Одои.

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