В УЕФА считают, что Чечня готова принять матчи еврокубков

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин сообщил, что представитель УЕФА Желко Павлиц посетил игру «Ахмата» и «Краснодара» в 1-м туре РПЛ и остался доволен.
Он отметил, что в УЕФА готовы организовать матчи еврокубков и отменить ранее наложенный запрет.
«Он хотел посмотреть, как работают службы безопасности, мы побывали на предматчевом совещании, он получил ответы на все вопросы.
Сейчас мы ожидаем решение исполкома УЕФА по этому вопросу», – заявил Мейтин «Собеседнику».
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