«Арсенал» представил гостевую форму на следующий сезон (фото) - Советский спорт
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16 июля 2019 16:39ФутболГичунцев Артур

«Арсенал» представил гостевую форму на следующий сезон (фото)

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Лондонский «Арсенал» презентовал гостевой комплект экипировки на сезон-2019/2020.

Новая форма «пушкарей» выполнена в желтом цвете, а техническим спонсором выступила немецкая компания Adidas.

В минувшем сезоне подопечные Унаи Эмери вышли в финал Лиги Европы и заняли 5-е место в таблице АПЛ.

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