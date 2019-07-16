«Арсенал» представил гостевую форму на следующий сезон (фото)

Лондонский «Арсенал» презентовал гостевой комплект экипировки на сезон-2019/2020.
Новая форма «пушкарей» выполнена в желтом цвете, а техническим спонсором выступила немецкая компания Adidas.
В минувшем сезоне подопечные Унаи Эмери вышли в финал Лиги Европы и заняли 5-е место в таблице АПЛ.
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