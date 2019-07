«Арсенал» представил гостевую форму на следующий сезон (фото)

Лондонский «Арсенал» презентовал гостевой комплект экипировки на сезон-2019/2020.

Новая форма «пушкарей» выполнена в желтом цвете, а техническим спонсором выступила немецкая компания Adidas.

В минувшем сезоне подопечные Унаи Эмери вышли в финал Лиги Европы и заняли 5-е место в таблице АПЛ.

She ~*s, he ~*s, we ~* our three stripes 🎶



Step this way to get your hands on our new @adidasfootball away kit 👇