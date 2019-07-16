Фернандо и Краневиттер могут стать одноклубниками Кришито - Советский спорт
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16 июля 2019 19:08ФутболКоноплев Александр

Фернандо и Краневиттер могут стать одноклубниками Кришито

«Дженоа» готов потратиться.

Полузащитник «Спартака» Фернандо и хавбек «Зенита» Матиас Краневиттер попали в сферу интересов «Дженоа», сообщает blastingnews.com.

За бразильца итальянцы готовы заплатить 11,5 млн евро. Ранее он выступал за другой клуб из Генуи – «Сампдорию».

На счету Фернандо 11 мячей в 76 матчах за «Спартак». Краневиттер провел за «Зенит» 48 встреч во всех турнирах.

Отметим, что за «Дженоа» выступает экс-капитан петербуржцев Доменико Кришито.

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