Фернандо и Краневиттер могут стать одноклубниками Кришито

Полузащитник «Спартака» Фернандо и хавбек «Зенита» Матиас Краневиттер попали в сферу интересов «Дженоа», сообщает blastingnews.com.
За бразильца итальянцы готовы заплатить 11,5 млн евро. Ранее он выступал за другой клуб из Генуи – «Сампдорию».
На счету Фернандо 11 мячей в 76 матчах за «Спартак». Краневиттер провел за «Зенит» 48 встреч во всех турнирах.
Отметим, что за «Дженоа» выступает экс-капитан петербуржцев Доменико Кришито.
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