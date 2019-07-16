Эстонский «Калью» вышел в следующий раунд Лиги чемпионов

В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов эстонский «Нымме Калью» на выезде обыграл македонскую «Шкендию-79» – 2:1.
Победный мяч был забит на 90+1-й минуте.
Первая встреча завершилась со счетом 0:1. Таким образом, «Нымме Калью» вышел в следующий раунд, где сыграет с победителем пары «Сараево» – «Селтик».
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