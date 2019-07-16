Эстонский «Калью» вышел в следующий раунд Лиги чемпионов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 июля 2019 19:53ФутболКоноплев Александр

Эстонский «Калью» вышел в следующий раунд Лиги чемпионов

За счет гола на чужом поле.

В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов эстонский «Нымме Калью» на выезде обыграл македонскую «Шкендию-79» – 2:1.

Победный мяч был забит на 90+1-й минуте.

Первая встреча завершилась со счетом 0:1. Таким образом, «Нымме Калью» вышел в следующий раунд, где сыграет с победителем пары «Сараево» – «Селтик».

16/07 08:00Хоккей
Матч звезд в Москве – это вызов лиге: провалиться нельзяНовая тема для рубрики «Советский спор» – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве. Автору этого текста идея нравится.
16/07 00:00Футбол
Видео всех голов 1-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 1-го тура чемпионата России.
16/07 10:00Футбол
«Могли победить крупнее». Интервью автора двух голов в ворота ЦСКААлександр Соболев, автор двух мячей в ворота Игоря Акинфеева в первом туре, рассказал о себе и победе «Крыльев Советов» над ЦСКА.
08/07 10:00ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
11/07 16:00Хоккей
Полный календарь КХЛ сезона-2019/20«Советский спорт» представляет расписание регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
14/07 14:00Хоккей
Войнов – в «Авангарде». Омск готов к походу за Кубком Гагарина«Ястребы» подписали контракт с лучшим российским защитником.
16/07 09:00Футбол
Футболисты стали толстыми за отпуск, и провинился не только Эден АзарМногие европейские звезды за время летних каникул растеряли форму.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
05/07 19:45ММА
Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
15/07 10:00ММА
40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
14/07 00:00ММА
Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
16/07 16:00Футбол
«Прошу не танцевать на костях Москалева». В РПЛ отчитались за 1-й турРуководители премьер-лиги продолжили традицию прошлого сезона и подвели общие итоги стартового тура-2019/20, который получился весьма резонансным.
11/07 20:00Бокс
Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.
15/07 23:45Футбол
Юрий Семин: Всегда бывает «оборотка», когда игрок забивает команде, из которой он ушелГлавный тренер «Локомотива» прокомментировал домашнюю ничью (1:1) в стартовом матче чемпионата РПЛ с «Рубином».
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
Новости
20:20 Бокс Хан сообщил о бое с Пакьяо 8 ноября. Филиппинец об этом ничего не знает
20:10 Футбол Скончался последний английский чемпион мира по дзюдо
19:58 Футбол Левников рассудит «Ростов» и «Спартак». Все арбитры 2-го тура РПЛ
19:53 Футбол «Чукарички» – первый участник второго квалификационного раунда Лиги Европы
19:53 Футбол Эстонский «Калью» вышел в следующий раунд Лиги чемпионов
19:43 Футбол Валерий Гладилин: Мирзов умеет играть в пас, хорошо обостряет. Он подойдет «Спартаку»
19:41 Футбол «Витесс» подписал вратаря «Аякса»
19:34 Фигурное катание Видео дня: Загитова открыла бутылку коньком
19:27 Футбол Кирьяков выступил за проведение матчей в позднее время
19:24 Футбол «Анжи» упустил победу над «Спартаком-Нальчик» в первом матче в ПФЛ
19:08 Футбол Фернандо и Краневиттер могут стать одноклубниками Кришито
18:54 Футбол Кафу лишился недвижимости из-за долгов
18:39 Футбол «ПСЖ» объявил о переходе защитника дортмундской «Боруссии»
18:29 Футбол В FIFA 20 не будет «Ювентуса»
18:24 Футбол Александр Бородюк: Пенальти в ворота «Спартака» был, даже повтор не нужен
18:14 Футбол «Аталанта» подтвердила переход Малиновского. Им интересовался «Спартак»
18:03 Футбол Защитник «Тоттенхэма» Триппьер отправился на медосмотр в «Атлетико»
17:50 Футбол Форвард «Флуминесе» прокомментировал слухи об интересе ЦСКА
17:35 Прыжки в воду Тимошинина и Назин выиграли серебро на ЧМ прыжкам в воду
17:27 Футбол «Зенит» – «Локомотив». Оба клуба заплатят 200 тысяч рублей по итогам матча за Суперкубок
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика