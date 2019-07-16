Левников рассудит «Ростов» и «Спартак». Все арбитры 2-го тура РПЛ - Советский спорт
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16 июля 2019 19:58ФутболГичунцев Артур

Левников рассудит «Ростов» и «Спартак». Все арбитры 2-го тура РПЛ

Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Стали известны имена арбитров, назначенных на матчи 2-го тура РПЛ.

Отметим, что поединок между «Ростовом» и «Спартаком» отработает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга, а встречу московского «Динамо» и казанского «Рубина» рассудит Виталий Мешков (Дмитров).

Полный список назначений выглядит так:

20 июля (суббота)

«Уфа» — «Краснодар»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Игорь Синер (Омск).

«Крылья Советов» — «Арсенал»: судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья — Сергей Куликов (Саранск); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

ЦСКА — «Оренбург»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Ширяев (Ставрополь), Александр Богданов (Верея); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).

«Ростов» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Артём Любимов (Санкт-Петербург); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).

21 июля (воскресенье)

«Урал» — «Ахмат»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Николай Еремин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

«Локомотив» — «Тамбов»: судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Роман Сафьян (Москва); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).

«Динамо» — «Рубин»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Сергей Карасев (Москва); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

«Сочи» — «Зенит»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор — Сергей Анохин (Москва).

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