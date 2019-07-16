Зеедорф и Клюйверт уволены из сборной Камеруна Они не проработали и года.

Камерунская федерация футбола уволила голландских специалистов Кларенса Зеедорфа и Патрика Клюйверта из тренерского штаба сборной.

Они работали с «неукротимыми львами» с августа 2018 года. Зеедорф был главным тренером, а Клюйверт – его помощником.

На Кубке африканских наций-2019 Камерун одержал одну победу в четырех матчах и не смог выйти в четвертьфинал.