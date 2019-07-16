Смолов отдал 400 тысяч на ремонт сельского дома культуры

Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов перечислил на восстановление крыши Дома культуры в селе Костин Лог Алтайского края.
Об этом сообщил сам футболист в интервью ютуб-каналу «Comment Out».
Уже известно, что центр досуга будет носить имя форварда. В селе живут 1200 человек.
Смолов – дважды лучший бомбардир чемпионата России, обладатель Суперкубка страны и участник чемпионата мира 2018 года.
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