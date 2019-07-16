«Сабуртало» проиграл «Шерифу», но вышел во второй раунд Лиги чемпионов

В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов грузинский «Сабуртало» дома уступил «Шерифу» – 1:3.
Однако в первом матче сильнее были тбилисцы – 3:0. Они вышли во второй раунд, где сыграют с загребским «Динамо».
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