Нобель Арустамян: Мирзов подпишет трехлетний контракт со «Спартаком» Кононов ждет старого знакомого.

Известный российский журналист Нобель Арустамян сообщил о скором переходе полузащитника Резиуана Мирзова из «Ростова» в «Спартак». Красно-белые заплатят за футболиста четыре миллиона евро.

Отмечается, что на трансфере настаивает главный тренер москвичей Олег Кононов.

«Ростов» и «Спартак» согласовывают последние детали трансфера полузащитника в «Спартак» за четыре миллиона евро. Контракт, который вскоре должен быть подписан, рассчитан на три года. Завтра – решающий день, вопрос должен быть закрыт до обеда. Прошлый сезон Мирзов провел в «Арсенале», где впервые пересекся с Олегом Кононовым – и скоро продолжит с ним работу. «Краснодар», который тоже рассматривал приобретение Мирзова, отказался от идеи подписать игрока», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

В составе «Арсенала» в сезоне-2018/19 Мирзов провел 29 матчей, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.