Клуб из Мальты вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов мальтийская «Валлетта» дома сыграла вничью с люксембургским «Дюделанжем» – 1:1.
«Валлетта» вышла во второй раунд благодаря ничьей на выезде 2:2. На следующей стадии мальтийцы сыграют с победителем пары «Арарат-Армения» – «АЕК».
В другом матче дня фарерский «Торсхавн» не смог переиграть финский ХИК – 2:2. Первая встреча завершилась со счетом 0:3.
ХИК сыграет с либо с литовской «Судувой», либо с сербской «Црвеной Звездой».
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