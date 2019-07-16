Клуб из Мальты вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов - Советский спорт
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16 июля 2019 22:58ФутболКоноплев Александр

Клуб из Мальты вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

«Валлетта» и ХИК ждут соперников.

В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов мальтийская «Валлетта» дома сыграла вничью с люксембургским «Дюделанжем» – 1:1.

«Валлетта» вышла во второй раунд благодаря ничьей на выезде 2:2. На следующей стадии мальтийцы сыграют с победителем пары «Арарат-Армения» – «АЕК».

В другом матче дня фарерский «Торсхавн» не смог переиграть финский ХИК – 2:2. Первая встреча завершилась со счетом 0:3.

ХИК сыграет с либо с литовской «Судувой», либо с сербской «Црвеной Звездой».

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