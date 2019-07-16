Садаев перешел в «Анкарагюджю» Садаев снова будет играть за границей.

Нападающий «Ахмата» Заур Садаев подписал контракт с «Анкарагюджю», сообщает официальный сайт клуба. Стороны заключили однолетнее соглашение.

Россиянин выступал за турецкий клуб с 31 января 2019 на правах аренды. В чемпионате Турции он провел семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Кроме «Ахмата» форвард выступал за иерусалимский «Бейтар», гданьскую «Лехию» и познанский «Лех».

Садаев – чемпион Польши.