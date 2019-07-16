Софийский ЦСКА – во втором раунде квалификации Лиги Европы

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40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео) В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.

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