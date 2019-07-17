Каборе временно не может выступать за «Динамо» Каборе уже пропустил первый тур.

Трансфер полузащитника Шарля Каборе в «Динамо» до сих пор не зарегистрирован. В ближайшее время эти проблемы будут решены, сообщил агент африканца Дмитрий Селюк.

– Он уже находится в клубе. Завтра Каборе начинает тренировочный процесс. Из-за чего возникла заминка? Трансфер необходимо зарегистрировать в лиге, нужно завершить всю бумажную работу. Не беспокойтесь, все идет по плану, – приводит слова Селюка «Спорт день за днем».

31-летний Каборе выступал за «Краснодар» с 2015 по 2019 год. За четыре сезона он отметился двумя голами и пятью передачами в 123 матчах.