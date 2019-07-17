Алексей Миранчук: Мне кажется, что лучше сперва поехать в европейский середнячок Головин показал пример.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук исключил свой переход в «Спартак» или «Зенит». Футболист желает попробовать себя в Европе.

– После отъезда Головина очень многие у нас в чемпионате на это настроены. Я не живу мыслью, что прямо надо ехать в Европу. Но хотелось бы себя там попробовать. Если останусь, потом просто буду жалеть. Мы, конечно, где-то внутри боимся решиться на такой шаг. Другой язык, другая страна, другие скорости – все другое. Но я бы хотел проверить себя. Это другой масштаб. Мне кажется, вообще лучше сперва поехать в середнячок и оттуда начать свой путь.

«Зенит» или «Спартак»? Да нет. Зачем? Что должно случиться, чтобы я из «Локомотива» перешел куда-то туда? Ну сами представьте, – сказал Миранчук в интервью ютуб-каналу «КраСава».