«Ювентус» приобрел 20-летнего форварда «Лиона» Стоимость сделки составила 400 тысяч евро.

Форвард «Лиона» Хамза Рафья стал игроком «Ювентуса», сообщает официальный сайт «ткачей».

Перед переходом в «Ювентус» 20-летний француз подписал первый профессиональный контракт с «Лионом». В итоге стоимость трансфера составила 400 тысяч евро, а с учетом бонусов может увеличиться до пяти миллионов. Кроме того, «Лион» получит 20 процентов от суммы последующей продажи игрока.

Рафья, выступающий на позиции атакующего полузащитника, не провел ни одного матча за основную команду «Лиона».

В прошлом сезоне он сыграл в семи матчах Юношеской лиги УЕФА, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Напомним, «Лион» дошел до четвертьфинала турнира, где проиграл «Барселоне» (2:3).