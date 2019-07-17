Оле-Гуннар Сульшер: Санчес легко может забить 20 голов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о полузащитнике Алексисе Санчесе.
«Он игрок высокого уровня, – приводит Sky Sports слова норвежца. – Если он будет в хорошей форме, то легко забьет 20 голов. Мы знаем, на что он способен, и мы – Алексис, я и команда – найдем способ, чтобы он раскрылся.
Я не люблю слишком много говорить о конкретных игроках, но Алексис привлекает много внимания после своего перехода к нам. Он фантастически играл в «Арсенале», и мы хотим, чтобы он начал забивать на «Олд Траффорд». Это даст нам дополнительный импульс».
Напомним, Санчес перешел в «Манчестер Юнайтед» в январе 2018 года. За полтора сезона он сыграл в 45 матчах за команду, в которых забил пять голов и сделал девять результативных передач.
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