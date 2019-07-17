Антуан Гризманн: Месси – номер один, как Леброн в баскетболе Француз похвалил Месси после перехода в «Барселону».

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн после подписания контракта с чемпионами Испании высказался о своем новом партнере – Лионеле Месси.

«Он номер один, – приводи слова 28-летнего француза официальный сайт клуба. – Он как Леброн Джеймс в баскетболе.

Месси – это лицо футбола, потому что он не такой, как все остальные. Такие игроки появляются раз в 30 лет, а может и больше».

Напомним, Гризманн стал игроком «Барселоны» после того, как каталонцы заплатили «Атлетико» сумму отступных в размере 120 миллионов евро. Контракт игрока рассчитан на пять лет.

В понедельник Гризманн провел первую тренировку в составе «Барселоны».