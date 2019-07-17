Антуан Гризманн: Месси – номер один, как Леброн в баскетболе

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн после подписания контракта с чемпионами Испании высказался о своем новом партнере – Лионеле Месси.
«Он номер один, – приводи слова 28-летнего француза официальный сайт клуба. – Он как Леброн Джеймс в баскетболе.
Месси – это лицо футбола, потому что он не такой, как все остальные. Такие игроки появляются раз в 30 лет, а может и больше».
Напомним, Гризманн стал игроком «Барселоны» после того, как каталонцы заплатили «Атлетико» сумму отступных в размере 120 миллионов евро. Контракт игрока рассчитан на пять лет.
В понедельник Гризманн провел первую тренировку в составе «Барселоны».
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