Агент Бэйла хочет, чтобы «Реал» бесплатно отпустил игрока в другой клуб

Джонатан Барнетт, агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла, готов оформить его уход из мадридского клуба этим летом.
Согласно источнику, Барнетт намеревается добиться от руководства «сливочных» бесплатного трансфера, чтобы в новой команде его клиент получал такую же зарплату, что и на «Сантьяго Бернабеу». На данный момент 30-летний валлиец получает 30 млн евро за сезон. Его контракт в силе еще три года. Барнетт планирует достичь договоренности о разрыве соглашения.
Ранее сообщалось, что «Реал» получил предложение от «Тоттенхэма» о продаже игрока за 60 млн евро. «Бланкос» хотят выручить с его продажи 80 млн евро.
За шесть лет в «Реале» Гарет Бэйл помог клубу выиграть чемпионат, Кубок, а также Суперкубок Испании, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и четыре клубных чемпионата мира.
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