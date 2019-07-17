Агент Бэйла хочет, чтобы «Реал» бесплатно отпустил игрока в другой клуб - Советский спорт
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17 июля 2019 10:28ФутболГичунцев Артур

Агент Бэйла хочет, чтобы «Реал» бесплатно отпустил игрока в другой клуб

Об этом сообщает AS.

Джонатан Барнетт, агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла, готов оформить его уход из мадридского клуба этим летом.

Согласно источнику, Барнетт намеревается добиться от руководства «сливочных» бесплатного трансфера, чтобы в новой команде его клиент получал такую же зарплату, что и на «Сантьяго Бернабеу». На данный момент 30-летний валлиец получает 30 млн евро за сезон. Его контракт в силе еще три года. Барнетт планирует достичь договоренности о разрыве соглашения.

Ранее сообщалось, что «Реал» получил предложение от «Тоттенхэма» о продаже игрока за 60 млн евро. «Бланкос» хотят выручить с его продажи 80 млн евро.

За шесть лет в «Реале» Гарет Бэйл помог клубу выиграть чемпионат, Кубок, а также Суперкубок Испании, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и четыре клубных чемпионата мира.

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