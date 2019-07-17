Уэйн Руни: Единственная ошибка Клоппа в том, что он работает в «Ливерпуле» и делает это хорошо В июне «красные» стали победителями Лиги чемпионов.

Форвард «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни назвал единственную ошибку, которую, по его мнению, совершает главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Видно, какое удовольствие получают игроки от работы с ним, – приводит «Газета.Ru слова 33-летнего британца со ссылкой на Bild. – Его единственная ошибка в том, что он работает в «Ливерпуле» и делает это отлично».

Напомним, 1 июня Клопп завоевал свой первый титул в «Ливерпуле», выиграв с командой Лигу чемпионов. Также в прошлом сезоне «красные» стали вторыми в премьер-лиге, набрав 97 очков в 38 матчах.

Добавим, что Руни на протяжении 13 лет играл за главного соперника «Ливерпуля» – «Манчестер Юнайтед».