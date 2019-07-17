Уэйн Руни: Единственная ошибка Клоппа в том, что он работает в «Ливерпуле» и делает это хорошо

Форвард «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни назвал единственную ошибку, которую, по его мнению, совершает главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
«Видно, какое удовольствие получают игроки от работы с ним, – приводит «Газета.Ru слова 33-летнего британца со ссылкой на Bild. – Его единственная ошибка в том, что он работает в «Ливерпуле» и делает это отлично».
Напомним, 1 июня Клопп завоевал свой первый титул в «Ливерпуле», выиграв с командой Лигу чемпионов. Также в прошлом сезоне «красные» стали вторыми в премьер-лиге, набрав 97 очков в 38 матчах.
Добавим, что Руни на протяжении 13 лет играл за главного соперника «Ливерпуля» – «Манчестер Юнайтед».
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