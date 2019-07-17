Никита Задоров: Я – «конь», и всегда им был, а у жены вся семья за «Спартак» болеет Защитник «Колорадо» является воспитанником ЦСКА.

Защитник «Колорадо» Никита Задоров рассказал о том, какой клуб поддерживает в российском футболе.

«Я – «конь», и всегда им был, – сказал 24-летний игрок обороны в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ». – А вот у жены вся семья болеет за «Спартак». Так что на этой почве у нас иногда нет согласия. Но я могу и спартачей посмотреть, и «Динамо».

Напомним, Задоров является воспитанником ЦСКА и в сезоне-2011/2012 выступал за молодежную команду армейцев – «Красную Армию».

В первом туре нового чемпионата ЦСКА проиграл в гостях «Крыльям Советов» (0:2) и по его итогам занимает последнее место в турнирной таблице.