Никита Задоров: Я – «конь», и всегда им был, а у жены вся семья за «Спартак» болеет - Советский спорт
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17 июля 2019 10:59ФутболЛипкин Антон

Никита Задоров: Я – «конь», и всегда им был, а у жены вся семья за «Спартак» болеет

Защитник «Колорадо» является воспитанником ЦСКА.

Защитник «Колорадо» Никита Задоров рассказал о том, какой клуб поддерживает в российском футболе.

«Я – «конь», и всегда им был, – сказал 24-летний игрок обороны в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ». – А вот у жены вся семья болеет за «Спартак». Так что на этой почве у нас иногда нет согласия. Но я могу и спартачей посмотреть, и «Динамо».

Напомним, Задоров является воспитанником ЦСКА и в сезоне-2011/2012 выступал за молодежную команду армейцев – «Красную Армию».

В первом туре нового чемпионата ЦСКА проиграл в гостях «Крыльям Советов» (0:2) и по его итогам занимает последнее место в турнирной таблице.

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