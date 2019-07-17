Левандовски выразил надежду, что «Бавария» пригласит этим летом мировых звезд Ранее команду усилили два защитника сборной Франции – Лукас Эрнандес и Бенжамен Павар.

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски высказался о нынешнем состоянии команды, отметив, что коллективу требуется серьезное усиление.

«Если вы хотите побеждать во всех турнирах, то вам необходимо усиливать состав. Мы очень ждем трансферов. В противном случае «Баварии» будет непросто бороться на всех фронтах.

Надеюсь, что руководство усилит команду. Но это касается не только молодых футболистов. Мы ждем звезд мирового уровня», – приводит слова нападающего Sport.de.

Ранее сообщалось, что чемпион Германии претендует на полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле, хавбека «Манчестер Сити» Лероя Сане, а также форварда «Реала» Гарета Бэйла.