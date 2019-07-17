Агент: Ситуация Фернандеша разрешится к концу этой недели

Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, рассказал, как обстоят дела с продлением контракта.
«Мы с «Локомотивом» находимся на связи, но клуб пока не сделал официального предложения. Думаю, к концу этой недели ситуация окончательно разрешится», – цитирует Барбозу Sport24.ru.
33-летний португалец перебрался в «Локомотив» из «Бешикташа» в 2014 году. Его контракт с обладателем Кубка России истек 30 июня 2019 года.
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