Агент: Ситуация Фернандеша разрешится к концу этой недели - Советский спорт
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17 июля 2019 11:29ФутболГичунцев Артур

Агент: Ситуация Фернандеша разрешится к концу этой недели

Ранее сообщалось, что португалец может перейти в «Галатасарай».

Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, рассказал, как обстоят дела с продлением контракта.

«Мы с «Локомотивом» находимся на связи, но клуб пока не сделал официального предложения. Думаю, к концу этой недели ситуация окончательно разрешится», – цитирует Барбозу Sport24.ru.

33-летний португалец перебрался в «Локомотив» из «Бешикташа» в 2014 году. Его контракт с обладателем Кубка России истек 30 июня 2019 года.

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