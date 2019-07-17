«Динамо» намекнуло на трансфер Каборе - Советский спорт
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17 июля 2019 12:14ФутболЛипкин Антон

«Динамо» намекнуло на трансфер Каборе

Бывший полузащитник «Краснодара» станет игроком «Динамо».

«Динамо» анонсировало в твиттере объявление о подписании контракта с новичком.

Бело-голубые разместили картинку, в которой на фоне футбольного поля изображены логотипы клубов «Либурн», «Марсель» (оба – Франция), «Кубань» и «Краснодар». Во всех этих командах раньше выступал полузащитник Шарль Каборе.

Отметим, что о подписании контракта с Каборе ранее сообщал спортивный директор «Динамо» Роман Орещук.

31-летний опорный полузащитник из Буркина-Фасо выступает в России с 2013 года. На его счету 149 матчей в премьер-лиге, два гола и 14 результативных передач.

Добавим, что в первом туре нового чемпионата «Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» (1:1) в Туле.

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