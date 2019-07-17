Кокорин и Мамаев впервые сыграли в футбол в колонии (видео)

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграли в футбол в исправительной колонии в Белгородской области, где отбывают наказание за участие в драках в центре Москвы в октябре прошлого года.
В телеграм-канале Mash опубликовано видео, на котором Кокорин и Мамаев вместе с другими осужденными играют в футбол за колючей проволокой.
Напомним, с 8 июля футболисты, а также брат Кокорина Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий находятся в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.
8 мая Пресненский суд приговорил братьев Кокориных в 1,5 годам лишения свободы, а Мамаев и Протасовицкий получили один год и пять месяцев тюрьмы.
В октябре прошлого года компания избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а также главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
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