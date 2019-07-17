Болельщики «Ростова» признали Шомуродова лучшим игроком матча с «Оренбургом»

Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов признан болельщиками клуба лучшим игроком команды в матче первого тура премьер-лиги с «Оренбургом» (2:1) на «Ростов Арене».
24-летний нападающий из Узбекистана вышел в стартовом составе желто-синих и на 11-й минуте открыл счет в матче, головой переправив мяч в ворота после передачи полузащитника Алексея Ионова. На 83-й минуте Шомуродов был заменен на исландца Бьорна Сигурдарсона.
В опросе болельщиков Шомуродов набрал 4,83 балла, опередив Ионова (4,78) и полузащитника Хорена Байрамяна.
Напомним, во втором туре 20 июля «Ростов» также дома сыграет со «Спартаком». Начало игры – 21:30 (мск).
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