УЕФА отклонила просьбу РФС в досрочном начале обучения Мусаева - Советский спорт
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17 июля 2019 13:33ФутболЛипкин Антон

УЕФА отклонила просьбу РФС в досрочном начале обучения Мусаева

Тренеру «Краснодара» отказано в поступлении на курсы на получение категории Pro.

УЕФА не разрешил старшему тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву уже в этом году начать обучение на получение лицензии категории Pro, которая дает право работать главным тренером, сообщает ТАСС.

В июне 35-летний Мусаев получил лицензию категории A. Согласно регламенту он сможет поступить на обучение на категорию Pro только после того, как отработает год с лицензией A.

РФС подавал прошение в УЕФА о досрочном начале обучения для Мусаева, однако получил отказ.

«РФС пытался поставить вопрос об индивидуальном обучении Мусаева, принимая во внимание его тренерский путь и карьеру за 12 лет, – заявил генеральный директор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков. – Комиссия УЕФА не разрешила этого, он будет учиться в соответствии с регламентными нормами организации».

Напомним, ранее стало известно, что УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 50 тысяч евро за нарушение принципов работы главного тренера. Фактически исполняющий обязанности главного тренера команды Мусаев не сможет работать в этом качестве в еврокубках.

В нынешнем сезоне «Краснодар» впервые сыграет в Лиге чемпионов и начнет выступление с третьего квалификационного раунда.

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