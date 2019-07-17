Маркус Берг: «Краснодар» хорошо известен в Европе

Новичок «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал свой переход в российский клуб.
«Об интересе «Краснодара» я узнал две недели назад, – сказал 32-летний швед в интервью клубной пресс-службе. – Первая реакция была такова: это отличный клуб, хорошие игроки, большие амбиции. И, конечно же, я слышал многое о «Краснодаре» от шведских футболистов – о тренировочной инфраструктуре, стадионе – клубе в целом. Так что мои чувства были исключительно положительными.
«Краснодар» регулярно выступает в еврокубках, и об этом клубе знают многие футболисты. Да, наверное, они здесь не были и не видели все своими глазами, но клуб хорошо известен в Европе.
Я думаю, в ближайшие годы он сделает еще большой шаг вперед, и надеюсь, что смогу стать его частью, сумею помочь команде добиться еще более весомых и значительных достижений. Для меня важно прийти в клуб с большими амбициями».
Напомним, предыдущие два года Берг провел в ОАЭ, выступая за «Аль-Айн».
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