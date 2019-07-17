Маркус Берг: Несмотря на потери, «Краснодар» по-прежнему выглядит очень сильным - Советский спорт
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17 июля 2019 14:06ФутболЛипкин Антон

Маркус Берг: Несмотря на потери, «Краснодар» по-прежнему выглядит очень сильным

Шведский нападающий стал игроком «Краснодара».

Форвард «Краснодара» Маркус Берг высказался о перспективах команды в нынешнем сезоне.

«Мы хотим пройти в групповой этап Лиги чемпионов, хотим занять в российском чемпионате место выше, чем раньше, – сказал 32-летний швед в интервью клубной пресс-службе. – Перед началом сезона команда потеряла некоторых важных игроков, очень жаль. Но из того, что я увидел в клубе и услышал от его игроков, могу сделать вывод, что «Краснодар» по-прежнему выглядит очень сильным: здесь собраны классные футболисты и хорошие тренеры. Так что я считаю, что у нас есть неплохие шансы добиться результатов». Это и стало главной причиной перейти в этот клуб».

Дебют Берга в «Краснодаре» может состояться 20 июля в матче второго тура премьер-лиги с «Уфой».

Напомним, из-за травм «быки» не смогут в течение продолжительного времени рассчитывать на полузащитников Юрия Газинского и Виктора Классона.

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