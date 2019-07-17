Дядюн вошел в символическую сборную второго тура ФНЛ - Советский спорт
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17 июля 2019 14:47ФутболЛипкин Антон

Дядюн вошел в символическую сборную второго тура ФНЛ

В команде представлены игроки восьми команд.

ФНЛ опубликовала на официальном сайте лиги символическую сборную второго тура ФНЛ.

Самое большое представительство в команде у «Химок»: два игрока и главный тренер Андрей Талалаев.

Символическая сборная второго тура ФНЛ:

вратарь: Илья Лантратов («Химки»);
защитники: Исмаил Эдиев («Томь»), Азат Байрыев («Ротор»), Максим Шоркин («Торпедо»), Кирилл Марущак («Луч»);
полузащитники: Руслан Магаль («Торпедо»), Ираклий Квеквескири («СКА-Хабаровск»), Данила Пруцев («Чертаново»), Павел Кириенко («Томь»);
форварды: Владимир Дядюн («Химки»), Анзор Саная («Ротор»);
главный тренер: Андрей Талалаев («Химки»).

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Напомним, после двух туров по шесть очков набрали «Химки», «Ротор», «Томь», «Торпедо», «Чертаново» и «Шинник».

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