Ассоциация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление Месси - Советский спорт
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17 июля 2019 14:58ФутболЛипкин Антон

Ассоциация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление Месси

Аргентинец был удален в матче за бронзу Кубка Америки с Чили.

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) подала апелляцию на удаление форварда Лионеля Месси в матче за третье место Кубка Америки с Чили (2:1), сообщает El Mundo Deportivo.

32-летний аргентинец был удален по итогам стычки с полузащитником Гари Меделем, который также получил красную карточку.

Отметим, что в знак протеста Месси не вышел на церемонию награждения. Кроме того, он обвинил КОНМЕБОЛ (Южноамериканскую конфедерацию футбола) в коррупции. По мнению игрока, победа бразильцев на домашнем турнире была предрешена заранее.

Кроме того, в среду ожидается, что КОНМЕБОЛ выступит с официальным заявлением в связи с обвинениями со стороны Месси. Ранее сообщалось, что игроку грозит двухлетнее отстранение от матчей сборных.

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