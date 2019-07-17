Ассоциация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление Месси

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) подала апелляцию на удаление форварда Лионеля Месси в матче за третье место Кубка Америки с Чили (2:1), сообщает El Mundo Deportivo.
32-летний аргентинец был удален по итогам стычки с полузащитником Гари Меделем, который также получил красную карточку.
Отметим, что в знак протеста Месси не вышел на церемонию награждения. Кроме того, он обвинил КОНМЕБОЛ (Южноамериканскую конфедерацию футбола) в коррупции. По мнению игрока, победа бразильцев на домашнем турнире была предрешена заранее.
Кроме того, в среду ожидается, что КОНМЕБОЛ выступит с официальным заявлением в связи с обвинениями со стороны Месси. Ранее сообщалось, что игроку грозит двухлетнее отстранение от матчей сборных.
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