Анатолий Бышовец: Надо судить не Москалева, а тех, кто его назначил - Советский спорт
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17 июля 2019 15:19ФутболГичунцев Артур

Анатолий Бышовец: Надо судить не Москалева, а тех, кто его назначил

Красно-белые вырвали победу благодаря голу в компенсированное время.

Бывший наставник московского «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился эмоциями от матча между «Спартаком» и «Сочи» (1:0) на старте нового сезона РПЛ.

«Прежде я хочу сказать добрые слова о «Сочи», о тренере Александре Точилине, который в критической ситуации за четыре дня сумел совместить чисто теоретические и практические возможности футболистов и выстроил организацию игры, нивелировал недостаток взаимодействия и взаимопонимания. «Сочи» смотрелся достаточно хорошо, конкурентно и достойно. Не заслуживал поражения.

Что касается судейства, я бы сказал, здесь даже не двойные стандарты. И пенальти, и забитый гол, и, может быть, самый откровенный момент, когда Эльмир Набиуллин получает мяч, на нем идет открытый, видимый фол, а игрок «Спартака» держит его за футболку, и реакции судейства нет – все это однозначно ошибки арбитров. И я согласен с Точилиным по оценке этих моментов.

Я думаю, надо судить не Москалева, а тех, кто его назначил», – цитирует Бышовца News.ru.

Ранее стало известно, что главный арбитр этой встречи Владимир Москалев ошибочно засчитал гол «Спартака», допустил ряд ошибок, за что был отстранен от работы.

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