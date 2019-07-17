Каборе официально перешел в московское «Динамо» (фото) Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 17 июля, бывший хавбек «Краснодара» Шарль Каборе подписал двухлетний контракт с московским «Динамо».

Как сообщает клубная пресс-служба, полузащитник уже присоединился к команде, где был представлен коллективу, после чего провел тренировку и отработал по индивидуальной программе. Также сообщается, что игрок будет защищать цвета «Динамо» под номером 77.

В минувшем сезоне футболист отыграл за «быков» 37 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. 1 июля он покинул «Краснодар» на правах свободного агента.