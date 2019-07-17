Каборе официально перешел в московское «Динамо» (фото)

Сегодня, 17 июля, бывший хавбек «Краснодара» Шарль Каборе подписал двухлетний контракт с московским «Динамо».
Как сообщает клубная пресс-служба, полузащитник уже присоединился к команде, где был представлен коллективу, после чего провел тренировку и отработал по индивидуальной программе. Также сообщается, что игрок будет защищать цвета «Динамо» под номером 77.
В минувшем сезоне футболист отыграл за «быков» 37 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. 1 июля он покинул «Краснодар» на правах свободного агента.
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