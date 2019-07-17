Александр Медведев: Первый матч показал, что Анюков еще полон сил - Советский спорт
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17 июля 2019 18:20Футбол

Александр Медведев: Первый матч показал, что Анюков еще полон сил

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход защитника Александра Анюкова в «Крылья Советов».

- Александр не скрывал, что хотел бы продолжить играть. Неслучайно он у нас был в качестве играющего тренера — и когда появилась возможность, он пришел к Сергею Богдановичу и ко мне и сказал, что получил предложение. Спросил, сможет ли вернуться в «Зенит», если сейчас уйдет в аренду. Мы ответили, что, конечно, да. Первый матч показал, что он еще полон сил, Александр внес серьезный вклад в победу над ЦСКА, - приводит слова Медведева Sport24.ru.

Напомним, 36-летний Анюков на правах аренды перешел в «Крылья Советов», за которые выступал в 2000-2005 годах. Накануне он вышел в стартовом составе самарской команды в матче 1-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:0) и провел на поле 66 минут.

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