«Яндекс» определил самый популярный футбольный клуб в России «Спартак» стал самым популярным футбольным клубом России согласно запросам пользователей в поисковой системе «Яндекса».

«К началу нового сезона премьер-лиги выяснили, за какие футбольные клубы болеют в России. Каждый регион покрашен в цвет команды, у которой здесь больше всего болельщиков — то есть пользователей, которые искали её матчи чаще, чем матчи остальных команд.



В большинстве регионов победил «Спартак», он же первый по общему числу болельщиков в стране. На втором месте — чемпион РПЛ «Зенит». ЦСКА — третий по общему числу болельщиков, но самым популярным оказался только в одном регионе — Северной Осетии. Почти все остальные клубы победили только у себя дома», - говорится в сообщении пресс-службы «Яндекса», опубликованном на официальной странице компании в Facebook.

Напомним, что новый сезон чемпионата России стартовал в минувшую пятницу, 12 июля. Встречи второго тура российской премьер-лиги пройдут с 20 по 21 июля.