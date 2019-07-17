«Яндекс» определил самый популярный футбольный клуб в России

«К началу нового сезона премьер-лиги выяснили, за какие футбольные клубы болеют в России. Каждый регион покрашен в цвет команды, у которой здесь больше всего болельщиков — то есть пользователей, которые искали её матчи чаще, чем матчи остальных команд.
В большинстве регионов победил «Спартак», он же первый по общему числу болельщиков в стране. На втором месте — чемпион РПЛ «Зенит». ЦСКА — третий по общему числу болельщиков, но самым популярным оказался только в одном регионе — Северной Осетии. Почти все остальные клубы победили только у себя дома», - говорится в сообщении пресс-службы «Яндекса», опубликованном на официальной странице компании в Facebook.
Напомним, что новый сезон чемпионата России стартовал в минувшую пятницу, 12 июля. Встречи второго тура российской премьер-лиги пройдут с 20 по 21 июля.
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