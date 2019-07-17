Денис Черышев: Перерыв в два с половиной месяца не мог остаться незамеченным Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал о задачах на новый сезон, подписании контракта с командой и о восстановлении после травмы.

- Мы должны выигрывать каждую следующую игру, цели могут быть только такими. Матч за матчем, и мы посмотрим, как сложится в итоге сезон. Мы должны быть амбициозны, мы хотим выигрывать титулы, но чтобы достигнуть этого необходимо упорно работать.

Я не испытываю никаких иллюзий после подписания контракта. В прошлом сезоне мы добились определенных успехов, поэтому в новом году спрос с игроков будет еще больше. Для этого мы отдадим все силы, будем работать и стараться, чтобы сделать все возможное для клуба. Для меня ничего не поменялось, я полон энтузиазма и хочу побеждать в каждой игре.

Я уже приступил к работе с командой. Колено ведет себя довольно хорошо, но перерыв в два с половиной месяца не мог остаться незамеченным. Теперь мне предстоит упорно работать, стиснув зубы, - цитирует Черышева пресс-служба клуба.

Напомним, в конце апреля Черышев получил растяжение связок колена, из-за чего пропустил концовку сезона и не сыграл за сборную России в матчах отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0).

В прошлом сезоне, который он провел в «Валенсии» на правах аренды, на его счету 41 матч, четыре гола и пять результативных передач.