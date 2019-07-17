Александр Медведев: Кандидатуру Гилерме даже не рассматривали

- Это не соответствует действительности, мы кандидатуру Гилерме даже не рассматривали. Это безосновательные спекуляции, - цитирует Медведева «РИА Новости».
Ранее в СМИ появилась информация, что вратарь «Локомотива» и сборной Росии может перейти в состав клуба из Санкт-Петербурга.
Напомним, что «Локомотив» не смог договориться с Гилерме о продлении трудового соглашения. Гендиректор красно-зеленых Василий Кикнадзе отметил, что бразилец покинет команду по окончании контракта, который в силе до 31 декабря 2019 года.
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